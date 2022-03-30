THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 74 IN
EFFECT UNTIL 7 AM CDT WEDNESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN NORTHWEST ARKANSAS
BENTON CRAWFORD WASHINGTON AR
IN WEST CENTRAL ARKANSAS
SEBASTIAN
IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 23 COUNTIES
IN EAST CENTRAL OKLAHOMA
CHEROKEE MUSKOGEE OKFUSKEE
SEQUOYAH
IN NORTHEAST OKLAHOMA
ADAIR CRAIG CREEK
DELAWARE MAYES NOWATA
OKMULGEE OTTAWA ROGERS
TULSA WAGONER WASHINGTON OK
IN SOUTHEAST OKLAHOMA
CHOCTAW HASKELL LATIMER
LE FLORE MCINTOSH PITTSBURG
PUSHMATAHA
THIS INCLUDES THE CITIES OF ANTLERS, BARTLESVILLE, BENTONVILLE,
CLAREMORE, CLAYTON, EUFAULA, FAYETTEVILLE, FORT SMITH, GROVE,
HUGO, JAY, MCALESTER, MIAMI, MUSKOGEE, NOWATA, OKEMAH, OKMULGEE,
POTEAU, PRYOR, ROGERS, SALLISAW, SAPULPA, SPRINGDALE, STIGLER,
STILWELL, TAHLEQUAH, TULSA, VAN BUREN, VINITA, WAGONER,
AND WILBURTON.
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